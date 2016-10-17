В Стокгольме завершились устные слушания по делу "Нафтогаза" против "Газпрома"

Слушания продолжались с 25 сентября по 11 октября 2016 года. Окончательное решение по контракту на поставку газа ожидается 31 марта 2017 года.
В Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма завершились устные слушания по объединенному делу по взаимным искам НАК "Нафтогаз Украины" и российского ОАО "Газпром" относительно контракта на поставку газа в Украину.
"Во время устных слушаний стороны осуществили доклады о своих правовых позициях, перекрестный допрос свидетелей и экспертов обеих сторон. Ожидается, что в ноябре стороны пришлют трибуналу резюме по итогам устных слушаний (post-hearing brief)", - говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз".
В "Нафтогазе" отметили, что окончательное решение по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года.
Устные слушания по транзитному контракту начнутся в Стокгольме в конце ноября этого года.
Напомним, 25 сентября в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма началось процесс между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".
Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по двум искам – по поставкам газа и по контракту на транзит – составляют более 26,6 млрд долларов, претензии российской стороны – 38,7 млрд долларов.
"Нафтогаз" по "транзитному" иску требует передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.
В отношении контракта на поставку газа, требования "Нафтогаза" связаны с закупками газа с 2010 года (после первого обращения к "Газпрому" с предложением привести цену в соответствие с текущим рыночным уровнем согласно условиям контракта) до 2014 года по ценам выше рыночных.
Ранее председатель правления "Нафтогаза"Андрей Коболев, сообщил, что есть надежда на справедливое решение Стокгольмского арбитража.
По его словам, у "Нафтогаза" есть и альтернативный план, на случай проигрыша в суде: "У нас есть план Б", который, естественно, мы не можем раскрывать. Но аудиторы, которые оценивали риск по трем вариантам — ничья, победа и проигрыш, подсчитали, что численная вероятность победы выше 50%. Поэтому мы чувствуем себя относительно уверенно. Если бы мы не чувствовали себя уверенно, то использовали бы другую тактику действий. Но, учитывая важность всего этого, команда "Нафтогаза" планирует в ближайшие полтора месяца посвятить максимум времени именно Стокгольму".
Полное интервью Аллы Еременко с Андреем Коболєвим читайте в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA