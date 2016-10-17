В Стокгольме завершились устные слушания по делу "Нафтогаза" против "Газпрома"

Слушания продолжались с 25 сентября по 11 октября 2016 года. Окончательное решение по контракту на поставку газа ожидается 31 марта 2017 года.

Окончательное решение по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года Коллаж ZN.UA

В Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма завершились устные слушания по объединенному делу по взаимным искам НАК "Нафтогаз Украины" и российского ОАО "Газпром" относительно контракта на поставку газа в Украину.

"Во время устных слушаний стороны осуществили доклады о своих правовых позициях, перекрестный допрос свидетелей и экспертов обеих сторон. Ожидается, что в ноябре стороны пришлют трибуналу резюме по итогам устных слушаний (post-hearing brief)", - говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз".

В "Нафтогазе" отметили, что окончательное решение по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года.

Устные слушания по транзитному контракту начнутся в Стокгольме в конце ноября этого года.

Напомним, 25 сентября в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма началось процесс между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по двум искам – по поставкам газа и по контракту на транзит – составляют более 26,6 млрд долларов, претензии российской стороны – 38,7 млрд долларов.

"Нафтогаз" по "транзитному" иску требует передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.

В отношении контракта на поставку газа, требования "Нафтогаза" связаны с закупками газа с 2010 года (после первого обращения к "Газпрому" с предложением привести цену в соответствие с текущим рыночным уровнем согласно условиям контракта) до 2014 года по ценам выше рыночных.

Ранее председатель правления "Нафтогаза"Андрей Коболев, сообщил, что есть надежда на справедливое решение Стокгольмского арбитража.

По его словам, у "Нафтогаза" есть и альтернативный план, на случай проигрыша в суде: "У нас есть план Б", который, естественно, мы не можем раскрывать. Но аудиторы, которые оценивали риск по трем вариантам — ничья, победа и проигрыш, подсчитали, что численная вероятность победы выше 50%. Поэтому мы чувствуем себя относительно уверенно. Если бы мы не чувствовали себя уверенно, то использовали бы другую тактику действий. Но, учитывая важность всего этого, команда "Нафтогаза" планирует в ближайшие полтора месяца посвятить максимум времени именно Стокгольму".

Полное интервью Аллы Еременко с Андреем Коболєвим читайте в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".