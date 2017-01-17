В Саудовской Аравии ожидают роста цен на нефть, но не до 100 долларов

Президент саудовской энергетической компании считает, что ОПЕК понял, что больше не может диктовать цену.
По его словам, стоимость нефти выросла выше 50 долларов, спрос остается устойчивым, а мировая экономика направляется к началу инфляции. Поэтому рост стоимости барреля продолжится.
"ОПЕК выучил урок: цену формирует рынок. Поэтому мы не можем сказать, какой будет цена. Речь Не идет о том, что стоимость барреля вырастет до 90, 100 долларов или около того уровня. Это скажет рынок", - добавил он.
Тем временем нефть торгуется разнонаправленно из-за заявлений министра энергетики Саудовской Аравии, который заверил, что все стороны выполняют план по сокращению добычи.
В то же время, некоторые аналитики считают, что сокращение добычи обречено на провал в связи с уменьшением спроса на нефть после увеличения цен.
Напомним, что сегодня в Давосе начался Всемирный экономический форум. Программа форума получила название "Чуткое и ответственное лидерство". В рамках ее обсуждения планируется переосмысление глобальной кооперации, придание нового импульса мировой экономике, реформирования капитализма.ZN.UA