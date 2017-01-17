В Саудовской Аравии ожидают роста цен на нефть, но не до 100 долларов

Президент саудовской энергетической компании считает, что ОПЕК понял, что больше не может диктовать цену.

В Саудовской Аравии ожидают рост цен на нефть из-за глобальной инфляции. bloomberg.com

После прошлогодней договоренности ОПЕК сократить добычу, цена на нефть начала расти, и этот процесс продолжится в этом году. Об этом на Всемирном форуме в Давосе сказал президент саудовской энергетической компании Saudi Aramco Амин Нассер.

По его словам, стоимость нефти выросла выше 50 долларов, спрос остается устойчивым, а мировая экономика направляется к началу инфляции. Поэтому рост стоимости барреля продолжится.

"ОПЕК выучил урок: цену формирует рынок. Поэтому мы не можем сказать, какой будет цена. Речь Не идет о том, что стоимость барреля вырастет до 90, 100 долларов или около того уровня. Это скажет рынок", - добавил он.

Тем временем нефть торгуется разнонаправленно из-за заявлений министра энергетики Саудовской Аравии, который заверил, что все стороны выполняют план по сокращению добычи.

В то же время, некоторые аналитики считают, что сокращение добычи обречено на провал в связи с уменьшением спроса на нефть после увеличения цен.

Напомним, что сегодня в Давосе начался Всемирный экономический форум. Программа форума получила название "Чуткое и ответственное лидерство". В рамках ее обсуждения планируется переосмысление глобальной кооперации, придание нового импульса мировой экономике, реформирования капитализма.