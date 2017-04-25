В РФ подтвердили решение о поставке электроэнергии в ОРЛО

В Москве заявили, что ОРДЛО не могут оплачивать электроэнергию из-за экономической блокады Донбасса.

В РФ утверждают, что обеспечат энергоснабжение Луганска pixabay.com

Российское правительство приняло решение обеспечить электроснабжение оккупированных территорий Луганской области, сообщил полномочный представительв контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", – заявил он.

Российский представитель, при этом, заявил, что ситуация с отключением электроэнергии в ОРЛО якобы "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".

Грызлов также заявил, что у ОРДЛО нет возможности платить за электроэнергию из-за "сознательной экономической блокады со стороны Украины".

Как сообщалось, украинские энергетики решили с 25 апреля прекратить поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области.

Ранее Тука сообщал, что задолженность Донецкой и Луганской областей за электроэнергию достигла, в общей сложности, 11 миллиардов гривень.