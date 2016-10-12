В Раде готовы рассматривать отделение от "Нафтогаза" не только транспортировки газа, но и добычи - Тарута

"Нафтогаз" поделят согласно требованиям ЕС.

"Укргаздобычу" могут отделить от "Нафтогаза" ugv.com.ua

Депутаты украинского парламента готовы поддержать кардинальную реформу НАК "Нафтогаза Украины" согласно нормам Третьего энергопакета ЕС, в частности, отделение не только деятельности по транспортировке газа (оператор ГТС компания "Укртрансгаз"), но также и отделения добычи газа (компания "Укргаздобыча").

Как передает корреспондент ZN.UA, такое мнение высказал народный депутат Сергей Тарута в ходе 2-го Украинского газового форума в среду, 12 октября.

В частности на вопрос соорганизатора форума, главы компании "Грант Торнтон Украина" Александра Чалого о том, готова ли Верховная Рада рассматривать различные варианты так называемого "жесткого" Третьего пакета, Тарута отметил, что сам факт того, что этот вопрос обсуждается в ВР и готовится закон о концессии, говорит о том, что Рада поддержит и не будет препятствовать реформе и развитию газового рынка.