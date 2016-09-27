В проекте "Морской старт" продолжат использовать украинские ракеты "Зенит"

Новый владелец морской платформы "Одиссей" инвестирует $ 160 млн.

Старт ракеты "Зенит" с морской платформы "Одиссей" gazeta.ru

Новым владельцем плавучей морской платформы "Одиссей" стала группа компаний S7, которая приобрела ее у РКК "Энергия", сообщил совладелец S7 Владислав Филев.

"Цель – объявить сегодня о сделке между двумя сторонами о приобретении активов этого проекта, построенного четырьмя странами... Мы покупаем платформу "Одиссей", – сказал он. – Сегодня завершается сделка, которую мы долго готовили".

По его словам, S7 инвестировала в проект "Морской старт" около $ 160 млн. Филев заверил, что проект "Морской старт" продолжит использовать ракеты-носители украинского производства "Зенит".

"Ракета "Зенит" остается главной для Sea Launch, следующие 15-20 запусков, надеюсь, будут с "Зенитом", – отметил он и признал, что S7 пока не имеет контрактов на запуски с платформы космических аппаратов.

Компании придется подписать ряд договоров и получить одобрение от соответствующих властей США.

Напомним, "Морской старт" – международный коммерческий проект по созданию и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 1995 году была создана одноименная компания, учредителями выступили американская корпорация Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Был проведен ряд коммерческих запусков на орбиту с помощью украинских ракет-носителей "Зенит" с плавучей платформы "Одиссей" в Тихом океане.

Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". С 2014 года запуски в космос по проекту были приостановлены из-за аварии ракеты-носителя "Зенит".