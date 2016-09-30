В правительстве готовятся к наплыву желающих получить субсидию в ноябре

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Еженедельно за субсидиями обращаются 60 тыс. семей.

Меньше платить за услуги ЖКХ хотят все большее количество людей Наталья Шевченко, ZN.UA

За получением жилищной субсидии каждую неделю обращаются в среднем около 60 тыс. семей, и это еще не предел - количество таких людей будет расти дальше, сообщил вице-премьер Павел Розенко.

По его словам, наибольший наплыв желающих получить субсидию ожидается в середине ноября, когда граждане получат первые счета за отопление.

Расчет размера субсидий на отопительный период 2016-2017 будет проводиться после начала отопительного периода, который стартует с 1 октября.

В Минсоцполитики напомнили, что жилищная субсидия является безвозвратной помощью украинским семьям для оплаты коммунальных услуг и назначается на 12 месяцев, а ее расчет производится отдельно на неотапливаемый период и отдельно на отопительный. Возвращать ее не нужно, даже в случае продажи квартиры, на которую была оформлена жилищная субсидия.

Если у семей не предоставляется субсидия на неотопительный период, то в октябре будет осуществлен автоматический перерасчет на отопительный период.

Ранее ZN.UA в статье "Сквозняк на полсотни миллиардов" писало о том, что люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - говорится в статье.