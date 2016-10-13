В правительстве готовят переходной период для превращения "Укртрасгаза" в независимого оператора - Прокопив

Больше функций перейдет к независимому наблюдательному совету.

"Укртрансгаз" сделают независимым оператором utg.ua

Правительственная рабочая группа под руководством вице-премьера Владимира Кистиона продвинулась в вопросе преобразования компании "Укртрансгаз" в полностью независимого оператора газотранспортной системы, сообщил глава компании Игорь Прокопив.

"Вчера на заседании группы по урегулированию конфликта (которая состоит из трех подгрупп) практически мы пришли к согласию о тех компенсирующих мероприятиях, которые могли бы дать по-тихоньку переходный период, чтобы стать независимым оператором", - сказал он в ходе выступления на 2-м Украинском газовом форуме в среду, 12 октября.

По словам главы "Укртрансгаза", предполагается, что "немного больше функций перейдет под независимый наблюдательный совет".

Относительно разделения "Укртрансгаза" Прокопив отметил, что компания предлагает "эволюционный вариант: уменьшение количества филиалов и выведения трети мощностей".

Он напомнил, что управление "Нафтогазом" сегодня передано Кабмину после того, как огласку получил конфликт между НАКом и "Укртрансгазом".

По мнению главы компании Прокопива, это "конфликт оператора и трейдера".

"Оператор по статусу всегда выше трейдера. Трейдеров много, а оператор один, он отвечает за баланс газа в государстве. На самом деле у нас все наоборот, сто процентов акции оператора ГТС принадлежит трейдеру. К чему оно привело? Почему возник конфликт?

Мы ("Укртрансгаз" - ред) есть компания, которая имеет регулируемый доход, потому что нам устанавливает нашу доходную часть НКРЕКП. Нам нет разницы какой тариф, сколько нам кто платит. Главное, чтобы наши доходы покрывали расходы с минимальной доходностью. Сегодня нам НАК "Нафтогаз Украины" должен 7 млрд грн. Скажите пожалуйста как должна существовать естественная монополия при таком долге? Как потребовать "Укртрансгазу" у "Нафтогаза" долги, когда это стопроцентный твой владелец? Когда полностью изменены уставы за последний год? Когда происходит полная узурпация власти? Когда одним решением правления можно уволить все правление "Укртрансгаза"?

Далее - розбалансы, 928 млн грн – это розбалансы за первый квартал текущего года. Поэтому мы были вынуждены подать на НАК в суд, и мы выиграли этот суд.

Дальше - вмешательство в операционную деятельность оператора. Это вообще недопустимо. Кроме этого, существует конфликт между профсоюзами "Укртрансгаза" и администрацией "Нафтогаза", - рассказал глава "Укртрансгаза".