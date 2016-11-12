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В "Ощадбанке" решили повременить с комиссией за оплату услуг ЖКХ

12 ноября в 22:04

"Ощадбанк" является единственным банком, не снимающим комиссию с населения за оплату ЖКХ. 

Ощадбанк
"Ощадбанк" пока не будет брать комиссию за ЖКХ
Андрей Пышний / Facebook

Государственный "Ощадбанк" переносит введение комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщается в заявлении на сайте финучреждения.    

Ранее банк планировал ввести комиссию в размере 3 гривни за один платеж с 1 декабря. В банке отметили, что "Ощадбанк" учитывает резонанс и масштабное общественное обсуждение вопроса оплаты за услуги по приему коммунальных платежей и выражает готовность к широкой экспертной дискуссии. 

Вместе с тем, в банке заявили, что закон запрещает финучреждениям устанавливать комиссионное вознаграждение за банковские услуги ниже себестоимости самой операции. "Предложенный тариф на сумму три гривни является самым низким на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций", - говорится в заявлении "Ощадбанка". 

В заявлении также отмечается, что в подписанном меморандуме с МВФ Украина обязалась обеспечить рыночные условия для работы госбанков и их коренное реформирование. 

"Государственные банки, как и остальные государственные компании, должны генерировать доходы для бюджета. Для государства, для 45 миллионов украинцев. Поэтому к государственному "Ощадбанку" должно быть такое же отношение, как и к остальным государственным компаниям, которые реформируются", - отмечается в заявлении. 

Президент Украины Петр Порошенко 12 ноября призвал руководство "Ощадбанка" отменить решение о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг.

На данный момент "Ощадбанк" является единственным финучреждением, которые не взымает комиссию с населения за оплату услуг ЖКХ.

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Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины считает незаконной комиссию, которую банки взыскивают с населения при оплате ЖКХ, поскольку данные расходы уже заложены в тарифы в платежках.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги комиссия оплата банки государство услуга Ощадбанк ЖКХ Украина заявление население тарифы
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