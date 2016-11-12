В "Ощадбанке" решили повременить с комиссией за оплату услуг ЖКХ

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"Ощадбанк" является единственным банком, не снимающим комиссию с населения за оплату ЖКХ.

"Ощадбанк" пока не будет брать комиссию за ЖКХ Андрей Пышний / Facebook

Государственный "Ощадбанк" переносит введение комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщается в заявлении на сайте финучреждения.

Ранее банк планировал ввести комиссию в размере 3 гривни за один платеж с 1 декабря. В банке отметили, что "Ощадбанк" учитывает резонанс и масштабное общественное обсуждение вопроса оплаты за услуги по приему коммунальных платежей и выражает готовность к широкой экспертной дискуссии.

Вместе с тем, в банке заявили, что закон запрещает финучреждениям устанавливать комиссионное вознаграждение за банковские услуги ниже себестоимости самой операции. "Предложенный тариф на сумму три гривни является самым низким на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций", - говорится в заявлении "Ощадбанка".

В заявлении также отмечается, что в подписанном меморандуме с МВФ Украина обязалась обеспечить рыночные условия для работы госбанков и их коренное реформирование.

"Государственные банки, как и остальные государственные компании, должны генерировать доходы для бюджета. Для государства, для 45 миллионов украинцев. Поэтому к государственному "Ощадбанку" должно быть такое же отношение, как и к остальным государственным компаниям, которые реформируются", - отмечается в заявлении.

Президент Украины Петр Порошенко 12 ноября призвал руководство "Ощадбанка" отменить решение о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг.

На данный момент "Ощадбанк" является единственным финучреждением, которые не взымает комиссию с населения за оплату услуг ЖКХ.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины считает незаконной комиссию, которую банки взыскивают с населения при оплате ЖКХ, поскольку данные расходы уже заложены в тарифы в платежках.