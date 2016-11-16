В октябре потребительские настроения украинцев несколько улучшились

Больше всего изменились ожидания украинцев относительно собственного материального положения и индекс целесообразности крупных покупок.

Украинцы считают целесообразным делать крупные покупки Андрей Товстыженко, ZN.UA

В октябре 2016 годаулучшились: индекс потребительских настроений (ИПН) вырос на 1,5 п. по сравнению с сентябрьским показателем, установившись на отметке 51,6, свидетельствуют данные исследования, которое ежемесячно проводит GfK Ukraine.

Индекс текущего личного материального положения составил 41,9, что на 2,9 п. больше, чем в сентябре, индекс целесообразности крупных покупок установился на отметке 58,8, что на 9,8 п. выше показателя прошлого месяца

При этом немного снзился индекс инфляционных ожиданий: октябрьский показатель 189 на 1,7 п. ниже, чем сентябрьский. В октябре также улучшились ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 5,3 п. - до значения 155,7.

"В октябре 2016 года наблюдаем разнонаправленные тенденции: индекс ожидаемых изменений личного дохода уменьшился, а индекс целесообразности делать крупные покупки вырос. Эти тенденции присущи различным группам. Уменьшение индекса ожидаемых изменений личного дохода произошел за счет жителей небольших городов (до 500 тысяч жителей) и групп старшего возраста (45 лет и больше). В то же время индекс целесообразности делать крупные покупки вырос среди жителей больших городов (свыше 500 тысяч жителей), в группе в возрасте до 45 лет и группе с доходом среднего и выше среднего уровня", - комментируют аналитики GfK Ukraine.

Как свидетельствуют данные опроса руководителей предприятий, которые НБУ провел в III квартале 2016 года, большинство респондентов (68,4%) прогнозируют, что обменный курс гривни к доллару в следующие 12 месяцев будет в диапазоне 26-30 грн/доллар. Среднее значение прогнозируемого курса составило 28,03 грн/доллар.