В оккупированном Крыму ожидается провальный туристический сезон – туроператоры

Из-за крымских цен российские туристы снова предпочтут загорать где-нибудь в Турции или Египте.

Российские туристы могут и не приехать в оккупированный Крым votpusk.ru

цены на отели поднялись до критического уровня, в связи с чем граждане России предпочтут летом ехать не на оккупированный полуостров, а на курорты Турции или Египта.

Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России, сообщает РИА "Новости".

Сообщается, что уже сейчас существует тенденция к сокращению количества отдыхающих в зимний период. Отмечается, что туристы экономят на полноценный отдых летом всей семьей и могут отдать предпочтение зарубежным курортам, на которых они предпочитали отдыхать до ослабления рубля.

Что касается летнего отдыха, то некоторые крымские отели "ожидали большего" и в 2016 году. "Как показала практика, их ожидания не оправдались, поэтому цены начали снижаться уже в июле, когда большинство туристов уже определились с летним отдыхом и приобрели туры в другие отели. Ситуация может повториться и летом 2017 года, но рисков уже больше, считают эксперты. Если в этом году крымские курорты конкурировали в основном только с другими российскими направлениями, летом 2017 года альтернативой Крыму могут стать Турция, а, возможно, и Египет", — говорится в сообщении ассоциации.

Как сообщалось, уже летом прошлого года, когда отменили запрет на продажу в России туров в Турцию, оккупированный Крым и черноморское побережье РФ за сутки стали гораздо менее популярными, чем турецкое направление.