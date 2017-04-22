В Одессе горит рынок "Северный"

Пожар тушат 10 пожарных расчетов.
Сообщение о возгорании торговых павильонов поступило в службу "101" в 18.29.
В ликвидации принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности. Информации о пострадавших пока не поступало.
Рынок "Северный" является одним из крупнейших в городе.
18 апреля в Виннице вспыхнул пожар на центральном городском рынке по улице Некрасова. 13 охваченных огнем контейнеров с товаром тушили 26 спасателей при помощи шести единиц техники.УНИАН