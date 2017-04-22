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В Одессе горит рынок "Северный"

22 апреля в 20:48

Пожар тушат 10 пожарных расчетов. 

пожар рынок
В Одессе пожар на рынке
В Одессе произошел пожар на рынке "Северный", сообщили в пресс-службы Главного управления ДСНС в Одесской области.      

Сообщение о возгорании торговых павильонов поступило в службу "101" в 18.29. 

В ликвидации принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности. Информации о пострадавших пока не поступало. 

Рынок "Северный" является одним из крупнейших в городе. 

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18 апреля в Виннице вспыхнул пожар на центральном городском рынке по улице Некрасова. 13 охваченных огнем контейнеров с товаром тушили 26 спасателей при помощи шести единиц техники. 

По материалам: УНИАН
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