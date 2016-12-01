В ноябре продажи новых авто выросли на 26%

В прошлом месяце авторынок показал рекордный рост.

В ноябре зафиксированы рекордные продажи авто Ольга Кононенко, ZN.UA

В ноябре продажи новых автомобилей составили 7,3 тыс. штук, что на 26% больше, чем в октябре текущего года и на 48% больше ноября прошлого года, информирует AUTO-Consulting.

По данным издания, продажи новых авто установили новый рекорд за последние два года. Всего за январь-ноябрь 2016 года украинский авторынок вырос на 39% - до 56,9 тыс. штук. В ноябре рост продаж зафиксирован практически у всех операторов, за редким исключением, когда у дилеров просто закончились автомобили на складах.

"Показательны и результаты позиционной борьбы. Так, в ноябре в Украине было два лидера. С одинаковым результатом финишировала Toyota и Renault. Значительно возрос и объем продаж новых Kia и превысил 500 штук. Нарастили реализацию дилеры Skoda, Ford, VW, Hyundai, Nissan. Многие бренды смогли улучшить свои показатели в ноябре в разы. Так, Seat, Great Wall, Chery, Fiat, Infiniti финишировали с небывалыми для последних месяцев итогами", - сообщает AUTO-Consulting.