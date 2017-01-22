В новом уставе "Нафтогаза" прописано создание номинационного комитета, отвечающего за назначения в набсовет

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Новый орган в структуре НАК фактически призван "уравновесить силы" правления компании и ее наблюдательного совета.

Новый комитет в структуре "Нафтогаза" позволит правлению компании оказывать влияние на набсовет Андрей Товстыженко, ZN.UA

В новой редакциипредусмотрено создание независимого номинационного комитета, который должен будет обеспечивать подбор кадров на должность членов наблюдательного совета компании (НС), а также давать оценку работе членов НС после расширения его полномочий.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алла Еременко. По ее словам, новый орган в структуре НАК призван, фактически, "уравновесить силы" правления и набсовета, который получил право решать судьбу как главы, так и членов правления компании.

"Если до принятия второго и третьего вариантов устава "Нафтогаза" правление компании было фактически подотчетно главным образом общему собранию, то теперь роль наблюдательного совета несравнимо возросла. Набсовет может даже отстранить главу правления и любого его члена, если посчитает нужным", - указывает автор.

"Не то чтобы в правлении НАКа этого боялись, но все же, надо полагать, приложили усилия для того, чтобы и члены набсовета были подконтрольны. Так, с 2017 г., то есть во второй редакции устава НАКа, появился раздел "Независимый номинационный комитет". С 1 апреля текущего года его полномочия будут более структурированы и немного расширены", - говорится в статье.

Еременко отмечает, что согласно п.96 третьей редации устава "Нафтогаза", которая вступит в силу с 1 апреля 2017 года, независимый номинационный комитет призван обеспечить подбор квалифицированных кадров на должность членов набсовета, в частности - независимого директора.

"Состоять этот комитет будет из четырех человек. Одного будет представлять акционер, то есть пока Кабмин, второго — трудовой коллектив НАКа, еще двое должны быть такими же независимыми, как и директора набсовета. Номинационный комитет будет избираться собранием акционеров на два года. И именно он будет рекомендовать общему собранию акционеров кандидатов в набсовет (независимых директоров), размер оплаты каждому из них, контролировать, насколько независимые директора отвечают критериям независимости. А также проводить оценку их работы и вносить предложения собранию акционеров об увольнении независимых директоров", - указала она.

Напомним, В декабре 2016 года Кабинет министров Украины постановлением №1044 утвердил новую редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно новому уставу, все ключевые решения о назначении членов правлений дочерних ПАО "Укртрансгаз", "Укртранснафта" и "Укргазвыдобування", отстранении их от занимаемых должностей и некоторые другие, должны согласовываться с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Укарины".

Документ также регламентирует вхождение директоров дочерних ПАО в состав правления национального регулятора.

Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 31 декабря.

Подробнее об изменениях в новых редакциях устава НАК "Нафтогаз Украины" читайте в статье Аллы Еременко "Трижды уставные отношения" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".