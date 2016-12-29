В новом году украинские банки не смогут рассчитывать на серьезную поддержку государства – экономист

Преимущества получат банки с иностранным капиталом, а также бизнес-структуры, способные самостоятельно покрывать свои валютные обязательства.

В следующем году НБУ будет бороться с инфляцией, а не спасать банки Нацбанк Украины / Flickr

Украинские банки в 2017 году не смогут рассчитывать на свободный доступ к рефинансированию НБУ и спасение государством в случае банкротства, пишет в своей статье для ZN.UA, Сергей Кораблин.

Как отмечает автор, утвержденные на днях Основные направления денежно-кредитной политики на 2017-2020 гг. прикрывают регулятор от критики в части падения банковских учреждений Украины.

"Отечественные банки при этом не смогут особо рассчитывать ни на внешние кредиты, ни на рефинансирование Нацбанка, т.к. принятые на днях Основные направления денежно-кредитной политики на 2017-2020 гг. наделили его мандатом "инфляционного таргетирования". В силу этого он отныне прикрыт от любой критики в части падающих банков и вялого кредитования. Более того, пока инфляция не снижена до 5%, он вообще не должен проявлять к ним какого-либо интереса", - говорится в статье.

По мнению Кораблина, даже при появлении у НБУ "инфляционных возможностей", его внимание будет приковано к проблемам Приватбанка.

"Его (Приватбанка – ред.) новый капитал в виде ОВГЗ (117 млрд. грн.) потребует хотя бы "какой-то" монетизации. Эта поддержка дорого обойдется не только налогоплательщикам, но и рядовым украинским банкам, которые не смогут рассчитывать ни на спасение государством, ни на свободный доступ к рефинансированию Нацбанка", - пишет он.

Экономист указывает, что преимущество получат банки с иностранным капиталом, которым будет легче выполнять требования по рекапитализации благодаря девальвации гривни и внешнему валютному фондированию.

Среди бизнеса с украинскими корнями устоять смогут структуры, способные самостоятельно покрывать свои валютные обязательства. Доступ к иностранной валюте сегодня имеют, по преимуществу, представители аграрного и металлургического бизнеса.

"Они-то в ближайшее время, видимо, и будут цементировать базис нашей экономики, определяя дальнейшую судьбу сырьевой Украины", - заключает автор.

В октябре глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что большинство ликвидированных за период ее работы банков уже не имели активов.

"Не сожалейте о 82 банках, которые мы вывели с рынка, как бы больно это не было. Потому что эти банки, к сожалению, не были банками. Из них 20 занимались просто отмыванием денег, в остальных банках просто не было совершенно никаких активов, потому что у их вкладчиков просто эти активы украли", – сказала руководитель НБУ.

Несмотря на это, Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Подробнее о перспективах украинской банковской системы в 2017 году читайте в статье Сергея Кораблина "Старая картина в новогоднем интерьере" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".