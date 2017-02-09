В НКРЕКП считают цену на электроэнергию для населения заниженной на 57,7%

Экономически обоснованный тариф в январе 2017 года составил 2,31 гривны за 1 кВт-ч с НДС, отметили в комиссии.

Цена на электроэнергию для населения экономически не обоснована torange.biz

Стоимость электроэнергии для населения на 57,7% ниже экономически обоснованного уровня, который по состоянию на январь 2017 года составил 2,31 гривны за 1 кВт-ч, сообщили "УНИАН" в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Постановлением НКРЕКП от 26 февраля 2015 года №220 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению" предполагалось привести в марте 2017 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до экономически обоснованного уровня. Однако, в течение 2015-2016 годов произошел рост средневзвешенного тарифа на электрическую энергию. Средний розничный тариф на электроэнергию (экономически обоснованный тариф) в январе 2017 года составил 2,31 гривны за 1 кВт-ч с НДС (с учетом объема дотаций). То есть, сейчас население платит только 42,3% рыночного уровня тарифа", - говорится в сообщении комиссии.

Таким образом, подчеркивается, что даже после последнего этапа повышения тарифов, предусмотренного постановлением, население будет платить за электроэнергию меньше ее рыночной стоимости, а значит полной ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии в марте 2017 года не произойдет.

При этом отмечается, что НКРЕКП рассматривает возможность дальнейших мер по приведению тарифов на электроэнергию, которая отпускается населению, до экономически обоснованного уровня.

Сейчас тариф для населения составляет 71,4 копейки/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц, 1,29 гривны/кВт-ч (от 100 до 600 кВт-ч), а при уровне потребления более чем 600 кВт-ч тариф составляет 1,638 гривны/кВт-час.

Напомним, что с 1 февраля 2017 года НКРЕКП одобрила повышение тарифов на отпуск электрической и тепловой энергии для ТЭЦ и когенерационных установок.

Накануне НКРЕКП повысила стоимость подключения предприятий к электросетям. Стоимость нестандартного присоединения (мощность от 160 кВт) к электрическим сетям на 2017 год выросла с 3 до 9,4 тыс. грн за один кВт.

Ранее сообщалось, что НКРЕКП в 2017 году намерен пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение для 54 лицензиатов, с учетом изменения объема реализации услуг, рост минимальной заработной платы, изменения цен на электроэнергию и других факторов.