В НБУ пояснили рост курса доллара Рождеством и возмещением НДС

Курс на межбанке достиг уровня 26,65 грн/доллар. Национальный банк объявил аукцион по продаже 80 млн долларов.
"Обязательную продажу валютных поступлений банки обязаны осуществлять на следующий день после получения валюты. Соответственно, когда рабочий день в Украине 26 декабря совпал с выходным в США и Европе, валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что ограничило обязательную продажу валюты 27 декабря", - цитирует Пономаренко пресс-служба НБУ.
Также он отметил, что "с другой стороны на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на минувшей и текущей неделе".
Напомним, что курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 26 декабря, снизился до 26,35 грн/доллар. Торговый оборот составил 136,06 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день 338,58 млн долларов.
По данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке во вторник, 27 декабря, по состоянию на 11:30 снизился до 26,63 грн/доллар. НБУ объявил аукцион по продаже на рекордно высокую сумму – 80 млн долларов.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,