В НБУ пояснили рост курса доллара Рождеством и возмещением НДС

Курс на межбанке достиг уровня 26,65 грн/доллар. Национальный банк объявил аукцион по продаже 80 млн долларов.

Стало известно, почему доллар подорожал Андрей Товстыженко, ZN.UA

Чрезмерный спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке вызван совпадением двух факторов, заявил директор департамента открытых рынковСергей Пономаренко.

"Обязательную продажу валютных поступлений банки обязаны осуществлять на следующий день после получения валюты. Соответственно, когда рабочий день в Украине 26 декабря совпал с выходным в США и Европе, валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что ограничило обязательную продажу валюты 27 декабря", - цитирует Пономаренко пресс-служба НБУ.

Также он отметил, что "с другой стороны на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на минувшей и текущей неделе".

Напомним, что курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 26 декабря, снизился до 26,35 грн/доллар. Торговый оборот составил 136,06 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день 338,58 млн долларов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке во вторник, 27 декабря, по состоянию на 11:30 снизился до 26,63 грн/доллар. НБУ объявил аукцион по продаже на рекордно высокую сумму – 80 млн долларов.