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В НАПК заявили, что проводят около 100 полных проверок е-деклараций чиновников

18 апреля в 01:06

Автоматическая проверка электронных деклараций чиновников не состоялась.

реестр е-деклараций
НАЗК проверяет чиновников вручную
Петр Порошенко/Facebook
 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит около ста полных проверок электронных деклараций чиновников и три тысячи специальных. Об этом заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий в эфире телеканала "112 Украина".

"Полная проверка будет продолжаться по информации в отношении всех доходов, движимого и недвижимого имущества... По проверкам, которые происходят сегодня: их около ста полных и 3 тысячи - специальных. Результаты будут объявлены после этих проверок", - сообщил он.

Радецкий добавил, что автоматическая проверка электронных деклараций чиновников не состоялась, поскольку не были разработаны необходимые для этого блоки программного обеспечения системы реестра.

В настоящее время, по словам Радецкого, НАПК передало более 10 материалов в НАБУ для открытия уголовных производств за несвоевременное представление деклараций.

Он напомнил, что чиновников, которые не успели подать свои декларации до 1 апреля из-за сбоев системы, штрафовать не будут.

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Со слов Руслана Радецкого, на сегодняшний день реестр электронных деклараций является неполноценным, поскольку способен лишь накапливать информацию, а тендер на создание блоков ПО реестра для автоматической проверки деклараций до сих пор не объявлено. Об этом он рассказал в интервью для DT.UA.

Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов принять документ до 1 мая.

Читайте интервью Руслана Радецкого DT.UA в материале Валентины Самар "НАЗК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: 112 Украина
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Тэги проверка декларация чиновники НАПК реестр
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