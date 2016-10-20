В "Нафтогазе" заявили о готовности к отопительному сезону

В большинстве населенных пунктов уже включено отопление в жилых домах, заверили в НАК.

В "Нафтогазе" заверили, что украинцам зимой будет тепло ukranews.com

НАКрасполагает достаточным количеством газа для успешного прохождения отопительного сезона 2016-2017 года, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в честверг, 20 октября.

В "Нафтогазе" сообщили, что в большинстве населенных пунктов уже включено отопление в жилых домах.

Отдельные случаи отсутствия отопления в компании объяснили опозданием теплоснабжающих организаций с подготовкой к отопительному сезону, подчеркнув, что нарушение закона отдельными предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) ставит под угрозу отопление некоторых населенных пунктов.

"Мы просим местные органы власти и общественность срочно обратить внимание на эти ситуации и способствовать их самому скорому решению. Люди должны получить тепло. Для этого необходимо соблюдение законодательства не только "Нафтогазом", но и всеми участниками рынка", - заявил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Среди наиболее распространенных нарушений, которые делают невозможным начало отопительного сезона, в компании назвали непредоставление должниками согласованных с местной властью графиков погашения задолженности, перерегистрацию предприятий без передачи правопреемнику накопленной задолженности, а также отсутствие лиц, которые имеют право подписания договоров. В "Нафтогазе" также обратили внимание, что некоторые крупные производители тепла на данное время не обратились к компании для заключения договоров на снабжение газа.

При этом в компании заверили, что будут поставлять газ для производства тепла для бюджетных организаций по спецобязательству.

"Вчера, 19 октября, вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №704, согласно которому на "Нафтогаз" возлагаются специальные обязательства по поставкам газа для производства тепла для бюджетных организаций. При этом газ будет поставляться также тем теплокоммунэнерго, которые имеют задолженность при условии оформления отношений с "Нафтогазом" в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в пресс-релизе.

В НАК заявили, что разослали всем предприятиям ТКЭ договоры на поставки газа для производства тепла для бюджетных учреждений и призывают своевременно их заключить.

В конце августа Кабинет министров принял распоряжение о необходимости наращивания запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 17 млрд куб. м ка 1 ноября нынешнего года. Хотя ранее в НАК "Нафтогазе" планировали войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ в объеме 14,5 млрд куб. м, пояснив меньший объем закачки общим снижением газопотребления в Украине.

Украина 16 октября приостановила закачивание газа в подземные газовые хранилища и начала его отбор.

Также сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украина" рассчитывает до конца ноября получить средства кредита на $ 500 млн под гарантии Всемирного банка.