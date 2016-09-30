В "Нафтогазе" пояснили 36,3 млрд гривень убытков за прошлый год

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Компании группы улучшили финансовые результаты по сравнению с 2014 годом более чем на 50 млрд гривень.

В 2015 году "Нафтогазу" удалось сократить убытки от продажи газа населению и увеличить доходность транзита ZN.UA

Группа компанийопубликовала консолидированную отчетность за 2015 год в пятницу, 30 сентября.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Нафтогаза", в прошлом году группа впервые получила 8,5 миллиардов гривень валовой прибыли, несмотря на то, что реализация природного газа населению, как и в предыдущие годы, была убыточной.

В "НАфтогазе" объяснили формирование общего негативного результата в деятельности группы компаний в размере 36,3 миллиардов гривень убытком от разницы курсов из-за девальвации гривни (19,9 млрд), финансовыми расходами, в первую очередь, обслуживанием кредитов (10,9 млрд), начисленными резервами, в том числе, на судебные иски (7,9 млрд), а также прочими тратами на штрафы, пени, потерями на оккупированных территориях и т.д. (6 млрд).

В то же время, финансовые показатели группы, по сравнению с 2014 годом, улучшились на 52,1 миллиарда гривень. Как пояснили в компании, это стало возможным благодаря повышению операционной эффективности группы (15,2 млрд за счет повышения доходов от транзита и снижения убытков от продажи газа населению), снижению потерь от разницы курсов (19,3 млрд) и снижению потерь на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО (24,6 млрд).

Как пишут Алла Еременко и Ганна Люта в своем материале для ZN.UA, вместо прямых бюджетных дотаций в 2016 году правительство покрывает убытки "Нафтогаза" посредством немонетизированных субсидий. К такому выводу авторы пришли, проанализировав опубликованную неаудированную отчетность НАК за первое полугодие 2016 года

"Единственное отличие — вместо ОВГЗ, которыми раньше госбюджет поддерживал штаны "Нафтогаза Украины", теперь выписывают так называемые протоколы на рассчитанную сумму субсидий. Эти протоколы оборачиваются по кругу: бюджет —потребитель газа — поставщик газа (облгазы) — "Нафтогаз"—бюджет. Денег как таковых подобная схема не предусматривает", - констатируют Еременко и Люта. Это фактически подтвердили главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и финансовый директор Сергей Коновец.

Авторы подчеркивают, что поскольку в "Нафтогазе" убытки предыдущих периодов достигают почти 60 млрд грн, то налог на прибыль компания не будет платить до тех пор, пока не покроет их.

Больше читайте в статье Аллы Еременко и Ганны Лютой "Черновик финотчетности "Нафтогаза": лакмусовая бумажка или шагреневая кожа?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".