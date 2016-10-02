В "Нафтогазе" не считают списанием 6,4 млрд грн дебиторской задолженности "Укрнафты"

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В НАК пояснили, что таковы требования отражения в отчетности доходов, которые должны быть получены через некоторое время.

С долгом перед бюджетом в почти 10 млрд "Укрнафта" платит миллиарды авансом и при этом показывает убытки ukrnafta.com

6,4 млрд грн дебиторской задолженности "Укрнафты" нельзя назвать списанием, ведь в финансовой отчетности эти расходы были отражены как доходы, которые должны быть получены через определенное время в соответствии с требованиями МСФО (международные стандарты финансовой отчетности, - ред.).Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на вопрос

Поскольку срок погашения дебиторской задолженности "Укрнафты" за нефть и авансов за нефтепродукты, которые были сформированы до назначения нового председателя правления, превышает один год, они были отражены по дисконтированной стоимости согласно требованиям МСФО, пояснили в компании.. Таковы требования отражения в отчетности доходов, которые должны быть получены через определенное время. Разница между дисконтированной и реальной (номинальной) стоимостью задолженности равнялась почти 5 млрд грн и также была отражена в отчетности как финансовые затраты", - заявили в "Нафтогазе".

Отвечая на вопрос о происхождении накопленного убытка ПАО "Укрнафта", который, по данным аудированного отчета компании за 2015г., составляет 6,4 млрд, в "Нафтогазе" подчеркнули, что по состоянию на 31 декабря 2014 г. в отчете о финансовом состоянии "Укрнафты" была отражена прибыль в сумме 0,6 млрд грн. По результатам деятельности в 2015 г. общество получило чистый убыток в сумме 5,7 млрд грн. Кроме того, согласно решению общего собрания от 22 июля 2015 г. была распределена прибыль 2014 г. и начислены дивиденды в пользу акционеров в сумме 1,3 млрд грн. Соответственно, по состоянию на 31 декабря 2015 г. в отчетности "Укрнафты" отражен накопленный убыток в размере 6,4 млрд грн.

В то же время народный депутат Виктория Войцицкий в разговоре с ZN.UA выразила убеждение, что дебиторская задолженность в 6,4 млрд является искусственно созданной руководством, и ее компания собирается списать как безнадежную.

Кроме того, по ее словам, с "Укрнафты" выводили средства по той же схеме, что и в 2014 году из "Приватбанка" - 18 млрд грн рефинансирования, предоставленного ему Нацбанком.



Справка ZN.UA из аудированного отчета группы "Укрнафта" за 2015 г.

Группа компаний "Укрнафта" показала в аудированном финансовом отчете за 2015 г. валовую прибыль 16,45 млрд грн; операционные затраты — 18,93 млрд грн; убыток — 5,69 млрд грн. И при этом списывает — при дебиторской задолженности в 9,5 млрд грн — "накопленный убыток" в сумме 6,4 млрд грн. Долги "Укрнафты" перед госбюджетом только по уплате ренты за 2015 г. выросли до 9,8 млрд грн (в 2014 г. этот налог назывался "платой за пользование недрами" и составлял 8,47 млрд грн). На 31 декабря 2015 г. пени и штрафы составили 6,385 млрд грн и продолжают накапливаться.

ООО АФ "Прайсвотерхаускуперс (Аудит)":

"Основания для высказывания условно-положительного мнения" аудитором.

Предоплаты и дебиторская задолженность:

В 2015 г. Группа ("Укрнафта") выдала предоплаты в сумме 6 569 696 тыс. грн для приобретения нефтепродуктов с договорным сроком поставки в декабре 2018 г. Кроме того, на протяжении 2015 г. Группа реализовала сырой нефти на сумму 7 335 504 тыс. грн с ожидаемым сроком оплаты в декабре 2016 г.

По этим операциям Группа признала выручку в сумме 7 335 504 тыс. грн, финансовые затраты в сумме 4 764 316 тыс. грн, представляющие собой эффект дисконтирования при начальном признании предоплат и дебиторской задолженности, финансовые доходы в сумме 712 592 тыс. грн, которые представляют собой амортизацию дисконта, и операционные затраты в сумме 1 557 321 тыс. грн, представляющие собой убыток от обесценивания за 2015 финансовый год".

Подробнее о состоянии дел в "Укрнафте" читайте в статье Аллы Еременко и Сергея Куюна "Аудит "зради" в свежем выпуске женедельника "Зеркало недели. Украина".