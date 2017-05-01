В "Нафтогазе" хотят снизить тарифы на транзит по истечению контракта с "Газпромом"

Тарифы снизят до 10% от нынешней цены.
Витренко отмечает, что это сделает транзит значительно дешевле, чем по "Северному потоку-2". "Нафтогаз" хочет сохранить объемы по своим транзитным системам, чтобы не потерять своего значения для газотранзитной системы Европы.профинансируют "Северный поток- 2" в объеме 50% от его стоимости.
Ранее западные компании отказались финансировать строительство "Северного потока-2", и расходы "Газпрома" на реализацию должны были увеличиться в 2 раза до $ 1 млрд 750 млн.
В декабре Швеция отклонила запрос российского "Газпрома" об аренде территории порта острова Готланд для хранения труб для строительства газопровода "Северный поток-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.Deutsche Welle (Українська редакція)