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В "Нафтогазе" хотят снизить тарифы на транзит по истечению контракта с "Газпромом"

1 мая в 16:09

Тарифы снизят до 10% от нынешней цены.

Нафтогаз
В «Нафтогазе» решили снизить цену транзита, чтобы сделать «Северный поток-2» невыгодным
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания собирается пересмотреть цену на транзит по истечению контракта с "Газпромом" в 2019 году. С 2020 года цены могут уменьшиться до одной десятой от нынешних, пишет DW.

Витренко отмечает, что это сделает транзит значительно дешевле, чем по "Северному потоку-2". "Нафтогаз" хочет сохранить объемы по своим транзитным системам,  чтобы не потерять своего значения для газотранзитной системы Европы.

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Напомним, что 24 апреля европейские энергетические компании Engie (французская), OMV (австрийская), Royal Dutch Shell (англо-голландская), Uniper и Wintershall (обе - немецкие) подписали договор с "Газпромом", согласно которому профинансируют "Северный поток- 2" в объеме 50% от его стоимости.

Ранее западные компании отказались финансировать строительство "Северного потока-2", и расходы "Газпрома" на реализацию должны были увеличиться в 2 раза до $ 1 млрд 750 млн.

В декабре Швеция отклонила запрос российского "Газпрома" об аренде территории порта острова Готланд для хранения труб для строительства газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги газ Нафтогаз Россия Европа Украина
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