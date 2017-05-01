В "Нафтогазе" хотят снизить тарифы на транзит по истечению контракта с "Газпромом"

Тарифы снизят до 10% от нынешней цены.

В «Нафтогазе» решили снизить цену транзита, чтобы сделать «Северный поток-2» невыгодным Андрей Товстыженко, ZN.UA

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания собирается пересмотреть цену на транзит по истечению контракта с "" в 2019 году. С 2020 года цены могут уменьшиться до одной десятой от нынешних, пишет DW

Витренко отмечает, что это сделает транзит значительно дешевле, чем по "Северному потоку-2". "Нафтогаз" хочет сохранить объемы по своим транзитным системам, чтобы не потерять своего значения для газотранзитной системы Европы.

Напомним, что 24 апреля европейские энергетические компании Engie (французская), OMV (австрийская), Royal Dutch Shell (англо-голландская), Uniper и Wintershall (обе - немецкие) подписали договор с "Газпромом", согласно которому

Ранее западные компании отказались финансировать строительство "Северного потока-2", и расходы "Газпрома" на реализацию должны были увеличиться в 2 раза до $ 1 млрд 750 млн.

В декабре Швеция отклонила запрос российского "Газпрома" об аренде территории порта острова Готланд для хранения труб для строительства газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.