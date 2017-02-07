В Нацбанке готовы к диалогу с держателями евробондов Приватбанка

Первая встреча с некоторыми из держателей еврооблигаций национализированного банка может состояться уже сегодня.
"Мы получили письма, держатели еврооблигаций хотят диалога... Мы готовы встретиться, готовы озвучить нашу позицию, поскольку мы действовали в рамках закона", - цитирует ее слова "112 Украина".
Рожкова добавила, что первая подобная встреча с некоторыми из держателей евробондов намечена на вторник.
30 января британская юридическая фирма Dechert LLP направила письмо главе правления "Приватбанка" Александру Шлапаку, а также главам НБУ Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину, в котором требует возместить владельцам евробондов их инвестиции в ценные бумаги банка.
Ранее в НБУ заявили, что готовы отстаивать процедуру национализации "Приватбанка" в международном суде. Гонтарева напомнила, что еврооблигации "Приватбанка" покупали профессиональные инвесторы, которые должны были отслеживать ситуацию в банке.
Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.
Подробнее о процессе и последствиях полной национализации Приватбанка читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".112 Украина