В МВФ планируют решить вопрос с кредитом Украине в ближайшие недели

В МВФ ждут выполнения властями Украины требований фонда и готовы назначить заседание совета директоров.

Совет директоров МВФ готов рассмотреть вопрос с кредитом, как только Украина выполнит требования Flickr/International Monetary Fund

Миссия МВФ ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Мы ожидаем, что это будет скоро, в ближайшие недели. Если предположить, что все оставшиеся вопросы скоро будут решены, то предложение завершить очередной пересмотр программы может быть представлен совету директоров МВФ в ближайшие недели", - сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.

По итогам работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 17 ноября 2016 года в фонде приняли решение, что Украине необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ.