В мировой экономике настало "время весеннего настроения" – Лагард

Участники встречи МВФ в Вашингтоне отметили, что мировая экономика растет более высокими темпами.

мировой экономике наметилась позитивная динамика, однако политические риски могут негативно повлиять на такие тенденции, отметили участники традиционной встречи Международного валютного фонда (МВФ), которая состоялась 23 апреля в Вашингтоне.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила на встрече, что мировой экономике настало "время весеннего настроения", пишет "ТАСС".

Она напомнила, что МВФ теперь прогнозирует на текущий год экономический рост в мире на уровне 3,5%, а на будущий - 3,6%. Лагард подчеркнула, что эти показатели гораздо лучше прошлогодних, когда рост составлял 3,1%. Одним из условий сохранения набранных темпов роста, по ее словам, станет развитие торговли и сохранение международного сотрудничества.

Члены Международного валютного и финансового комитета МВФ издали совместное коммюнике, в котором отметили, что экономические перспективы в мире улучшаются, однако имеют место и риски.

"Наследство кризиса, высокие уровни долга, слабый рост производительности и демографические тренды остаются значительными негативными факторами для развитых экономик, в то время как внутренние дисбалансы, более резкие, чем ожидалось, ужесточение финансовых условий и отрицательное влияние мировой неопределенности являются проблемами для некоторых развивающихся стран", - говорится в коммюнике.

Как сообщалось, МВФ прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2017 году до 3,5% по сравнению с 3,1% в прошлом году. В январе МВФ ожидал роста мирового ВВП в текущем году на 3,4%.