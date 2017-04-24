В мировой экономике настало "время весеннего настроения" – Лагард

Участники встречи МВФ в Вашингтоне отметили, что мировая экономика растет более высокими темпами.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила на встрече, что мировой экономике настало "время весеннего настроения", пишет "ТАСС".
Она напомнила, что МВФ теперь прогнозирует на текущий год экономический рост в мире на уровне 3,5%, а на будущий - 3,6%. Лагард подчеркнула, что эти показатели гораздо лучше прошлогодних, когда рост составлял 3,1%. Одним из условий сохранения набранных темпов роста, по ее словам, станет развитие торговли и сохранение международного сотрудничества.
Члены Международного валютного и финансового комитета МВФ издали совместное коммюнике, в котором отметили, что экономические перспективы в мире улучшаются, однако имеют место и риски.
"Наследство кризиса, высокие уровни долга, слабый рост производительности и демографические тренды остаются значительными негативными факторами для развитых экономик, в то время как внутренние дисбалансы, более резкие, чем ожидалось, ужесточение финансовых условий и отрицательное влияние мировой неопределенности являются проблемами для некоторых развивающихся стран", - говорится в коммюнике.
Как сообщалось, МВФ прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2017 году до 3,5% по сравнению с 3,1% в прошлом году. В январе МВФ ожидал роста мирового ВВП в текущем году на 3,4%.ТАСС