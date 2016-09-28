В Минсоцполитики разъяснили порядок назначения субсидий на отопительный сезон

Субсидию может получить любая семья, если коммунальные расходы превышают 15% дохода.

В Министерстве соцполитики опровергли несколько мифов о субсидиях Андрей Товстыженко, ZN.UA

Расчет размерана отопительный период 2016-2017 будет проводиться после начала отопительного периода, который в Украине обычно начинается после 1 октября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

Министр напомнил, что жилищная субсидия является безвозвратной помощью украинским семьям для оплаты коммунальных услуг и назначается на 12 месяцев, а ее расчет производится отдельно на неотапливаемый период и отдельно на отопительный. Возвращать ее не нужно, даже в случае продажи квартиры, на которую была оформлена жилищная субсидия.

"Если кому-то не вышла субсидия на неотопительный период, паниковать не стоит. Таким семьям в октябре будет осуществлен автоматический перерасчет на отопительный период. Никаких дополнительных документов подавать не нужно, система осуществит перерасчет автоматически с учетом оплаты за отопление - централизованное или индивидуальное", - уточнил Рева.

Министр также отметил, что органы социальной защиты населения будут проводить расчеты на основе новых тарифов и информации от поставщиков услуг – тепло-, газо - и электроснабжающих организаций. Информация о размере субсидии будет отражена в ноябрьских платежках за оплату коммунальных услуг.

В Минсоцполитики напомнили: на отопительный период 2016-2017 гг. жилищные субсидии будут выдаваться на основе тех критериев, которые действуют на сегодня. То есть без учета наличия депозитов и доходов от их размещения в банке, без каких-либо ограничений относительно наличия имущества.

Субсидию может получить большинство украинских семей, если их коммунальные расходы превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода.

Как писала в своей статье в ZN.UA Юлия Самаева, люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - говорится в статье в "Сквозняк на полсотни миллиардов".