В Мининфраструктуры анонсировали выход европейских лоукостов на украинский рынок

Омелян напомнил об отсутствии соглашения об открытом небе с ЕС.

Возможность недорого летать за границу появиться у украинцев не ранее, чем через год Андрей Товстыженко, ZN.UA

В 2017 году на украинский рынок может зайти как минимум один

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы следующий год был годом захода лоукостов. Нас несколько сдерживает отсутствие соглашения об открытом небе с Европейским Союзом. Я надеюсь, что это не будет главным препятствием",– заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "5 канала" вечером во вторник, 1 ноября.

По словам главы Мининфраструктуры, на украинский рынок к концу следующего года выйдет как минимум одна европейская компания.

"Один аэропорт нас должен точно порадовать в Украине появлением европейского лоукоста очень известного. Я бы очень хотел, чтобы это был не один, а несколько из них. Но надо понимать, что с начала переговоров, которые начались в августе этого года, до физического выхода их на маршруты - это минимум год. Поэтому где-то вторая половина 2017 года", – пояснил Омелян.

Напомним, в марте 2015 года венгерская Wizz Air объявила о решении закрыть свою украинскую "дочку". При этом Wizz Air Hungary сохранила восемь рейсов в Украину и из Украины: в Будапешт, Лондон, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Катовице, Ларнаку и Мюнхен. Маршруты в Барселону, Валенсию, Кутаиси, Москву, Милан, Неаполь, Венецию закрылись. Ранее украинская компания осуществляла 16 рейсов.

Такое решение компания объяснила нестабильностью в стране и спадом спроса на авиаперевозки. При этом компания заявила, что вернет "Визз Эйр Украина", когда ситуация в стране улучшится.