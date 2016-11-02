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В Мининфраструктуры анонсировали выход европейских лоукостов на украинский рынок

2 ноября в 01:13

Омелян  напомнил об отсутствии соглашения об открытом небе с ЕС.

аэропорт самолет
Возможность недорого летать за границу появиться у украинцев не ранее, чем через год
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В 2017 году на украинский рынок может зайти как минимум один европейский лоукостер.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы следующий год был годом захода лоукостов. Нас несколько сдерживает отсутствие соглашения об открытом небе с Европейским Союзом. Я надеюсь, что это не будет главным препятствием",– заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "5 канала" вечером во вторник, 1 ноября.

По словам главы Мининфраструктуры, на украинский рынок к концу следующего года выйдет как минимум одна европейская компания.

"Один аэропорт нас должен точно порадовать в Украине появлением европейского лоукоста очень известного. Я бы очень хотел, чтобы это был не один, а несколько из них. Но надо понимать, что с начала переговоров, которые начались в августе этого года, до физического выхода их на маршруты - это минимум год. Поэтому где-то вторая половина 2017 года", – пояснил Омелян.

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Напомним, в марте 2015 года венгерская Wizz Air объявила о решении закрыть свою украинскую "дочку". При этом Wizz Air Hungary сохранила восемь рейсов в Украину и из Украины: в Будапешт, Лондон, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Катовице, Ларнаку и Мюнхен. Маршруты в Барселону, Валенсию, Кутаиси, Москву, Милан, Неаполь, Венецию закрылись. Ранее украинская компания осуществляла 16 рейсов. 

Такое решение компания объяснила нестабильностью в стране и спадом спроса на авиаперевозки. При этом компания заявила, что вернет "Визз Эйр Украина", когда ситуация в стране улучшится. 

По материалам: 5 канал
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Тэги Мининфраструктуры Омелян лоукост
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