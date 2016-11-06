В Минфине заблокировали реформу розничного акциза – эксперт

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Против компромиссного решения по изменению неэффективного розничного акциза выступил замглавы Министерства финансов.

Замминистра финансов не хочет реформирования розничного акциза на нефтепродукты Андрей Товстыженко, ZN.UA

депутаты профильного комитета Верховной Рады,

В Министерстве финансов на уровне высшего руководства заблокировали реформу так называемогона топливо, на необходимости которой сегодня настаивают участники рынка нефтепродуктов,представители АМКУ, Ассоциации городов Украины и "налогового крыла" самого Минфина.

Об этом в статье для ZN.UA пишет директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. По его словам, введенный в 2015 году для поддержки региональных бюджетов пятипроцентный сбор с розничного оборота подакцизных товаров из-за своего несовершенства привел к тому, что рынок нефтепродуктов начал стремительно "уходить в тень".

По словам автора, в результате действия данного акциза, толкающего участников рынка к торговле мимо кассы, недоимка местных бюджетов в 2016 году ожидается на уровне 2 млрд грн. За отмену или реформу акциза начали последовательно выступать сначала нефте- и газотрейдеры, а затем ГФС и ассоциация городов Украины, которые выработали компромиссное решение по его реформированию.

Так, "розничный акциз" предлагается перенести в основной, а затем прописать механизм распределения "региональной" части увеличившегося акциза по бюджетам местных громад.

"В процессе работы была согласована единая позиция, устроившая всех. Перечисление части базового акциза в размере 0,042 евро/л в местные бюджеты должно осуществляться прямыми платежами Госказначейства на основании соответствующих статей Бюджетного кодекса. Например, так сегодня работает механизм перечисления 50% от превышения сборов по таможням в областные бюджеты в рамках эксперимента по развитию автомобильных дорог", – указывает Куюн.

Как отмечает аналитик, найденное решение так и не включили в законопроект по изменениям в Налоговый кодекс, утвержденный Кабмином 26 октября. По его словам, против него выступил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"Известно лишь, что против результатов огромной работы, которую провели, казалось бы, непримиримые оппоненты, выступил лишь один человек — заместитель министра финансов Сергей Марченко, отвечающий в Министерстве финансов за бюджетное направление. Фигура, похоже, мощная, так как его мнение пока сильнее солидарной позиции добросовестных участников рынка нефтепродуктов, профильного парламентского комитета, "налогового" крыла самого Минфина, Антимонопольного комитета и Ассоциации городов Украины", – резюмирует эксперт.

Ранее Сегрей Куюн писал, что по итогам первого квартала нынешнего года бюджет недополучил около 500 млн грн поступлений от акцизного сбора с розничного оборота нефтепродуктов, что составляет 26 процентов от ожидаемой ранее суммы сбора в 1,9 млрд грн.

Подробнее о розничном акцизе на топливо и проблемах его реформирования читайте в статье Сергея Куюна "Минфин переходит в оппозицию" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".