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В Минфине уверяют, что завершат разработку пенсионной и земельной реформы через два месяца

21 апреля в 11:23

Сроки по подготовке реформ одинаковые.

Минфин Minfin
Через два месяца законопроект по пенсионной реформе подадут в парламент
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Министерство финансов планирует закончить разработку земельной и пенсионной реформы в течение двух месяцев. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в интервью "Голосу Америки", передают "Українські Новини".

"У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформе. Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается, и мы будем готовы подать их в парламент. Возможно, и единым пакетом", - сказал он.

По словам Данилюка, пенсионная реформа с МВФ п

рактически согласована, остались технические нюансы, а в отношении земельной реформы вопрос еще открыт.

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Напомним, что Вице-премьер-министр Павел Розенко раскритиковал статью главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена о пенсионной системе Украины.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA заявил, что в ходе реализации пенсионной реформы правительство не должно допустить роста дефицита пенсионного фонда Украины выше нынешней отметки в 140 млрд грн. По его словам, законопроект о пенсионной реформе должен быть представлен до 16 мая.

Подробнее о накопительной пенсионной системе и перспективах ее введения в Украине читайте в статье Юрия Соловья "Накопительная пенсионная система — ключевая социально-экономическая реформа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: Українські новини
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Тэги пенсии реформы МВФ Данилюк
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