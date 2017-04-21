В Минфине уверяют, что завершат разработку пенсионной и земельной реформы через два месяца

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Сроки по подготовке реформ одинаковые.

Через два месяца законопроект по пенсионной реформе подадут в парламент Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство финансов планирует закончить разработку земельной и пенсионной реформы в течение двух месяцев. Об этом министр финансовсообщил в интервью "Голосу Америки", передают " Українські Новини ".

"У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформе. Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается, и мы будем готовы подать их в парламент. Возможно, и единым пакетом", - сказал он.

По словам Данилюка, пенсионная реформа с МВФ п

рактически согласована, остались технические нюансы, а в отношении земельной реформы вопрос еще открыт.

Напомним, что Вице-премьер-министр Павел Розенко раскритиковал статью главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена о пенсионной системе Украины.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA заявил, что в ходе реализации пенсионной реформы правительство не должно допустить роста дефицита пенсионного фонда Украины выше нынешней отметки в 140 млрд грн. По его словам, законопроект о пенсионной реформе должен быть представлен до 16 мая.

Подробнее о накопительной пенсионной системе и перспективах ее введения в Украине читайте в статье Юрия Соловья "Накопительная пенсионная система — ключевая социально-экономическая реформа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".