В Минфине расценили требование признать "долг Януковича" суверенным как признак неготовности РФ к переговорам

Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках программы МВФ.

Украина настаивает, что Янукович взял $ 3 млрд у Путина в качестве взятки за отказ от евроинтеграции Пресс-служба Кабмина Украины

Министр финансов Украины Александр Данилюк назвал озвученное российской стороной требование признатьсуверенным признаком неготовности РФ к переговорам по его урегулированию.

"В отношении заявлений министра финансов России Антона Силуанова, то, в принципе, это показывает, что российская сторона не готова к переговорам: они выставляют нам дополнительные условия, это их право", – заявил министр в эфире "5 канала" весером в среду, 19 октября.

Данилюк напомнил, что у Украины есть обязательство в рамках программы Международного валютного фонда проводить консультации о возможности урегулирования этого долга, и украинская сторона будет придерживаться этого обязательства.

Глава Минфина также выразил уверенность, что на переговорах "Нормандской четверки" в Берлине стороны не будут обсуждать "долг Януковича", уточнив, что этот вопрос находится в сфере компетенции министров финансов Украины и РФ.

Данилюк утвердительно ответил на вопрос о возможности признания российского кредита взяткой экс-президенту Виктору Януковичу за отказ от евроинтеграции.

"Это не просто возможность – это наша четкая позиция в суде, и мы ее доказываем. Мы сейчас ориентированы на то, чтобы защищать нашу позицию в суде", – подчеркнул министр.

Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал признание украинской стороной "долга Яунковича" суверенным в качестве предварительного условия для переговоров между сторонами о возможном его урегулировании .

Напомним, Украина в ноябре 2015 года реструктуризировала внешние долги на сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро. России предлагались те же условия. Однако Москва отказалась принять участие в реструктуризации, потребовав возврата средств в полном объеме (речь идет о 3 млрд долларов, выданных Виктору Януковичу в конце 2013 года).

В марте 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона с требованием выплатить 3,137 миллиардов долларов по облигациям, размещенным в 2013 году. В июле Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения по спору в ускоренном порядке.

В сентябре Совет директоров МВФ признал добросовестной позицию Украины в отношении долга перед Россией на 3 млрд долларов.