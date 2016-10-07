В Минфине анонсировали визит миссии МВФ в Киев в октябре

Украина и МВФ ведут переговоры по продолжению программы расширенного финансирования EFF.
"Сейчас не идут переговоры по траншу. Сейчас идут переговоры по продолжению программы. Приезд миссии ожидается где-то в конце октября", – сказал глава Минфина на встрече с ужрналистами в Вашингтоне в пятницу, 7 октября.
Во время визита представители Фонда обсудят с украинским руководством реализацию программы расширенного финансирования EFF.
Ранее президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард согласовали визит миссии Фонда в Киев, который запланирован на осень.
Напомним, что 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.
Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.
"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.
Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Українські новини