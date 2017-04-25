В Минэнергоугля назвали условие возобновления поставок электроэнергии в ОРЛО

Решение об отключении ОРЛО от электроснабжения было принято по экономическим, а не политическим причинам.

В Кабмине пока не собираются отключать электричество ОРДО Василий Артюшенко, ZN.UA

Украина возобновитЛуганской области, если будет погашен долг за поставленное ранее электричество, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Если платежи пройдут, и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии", – заявил министр в эфире телеканала "112. Украина" вечером во вторник, 25 апреля.

Насалик подчеркнул, что решение о прекращении электроснабжения ОРЛО было принято по экономическим, а не политическим причинам.

"Все предприятия, зарегистрированные на неконтролируемой территории Луганской области, были полностью "национализированы". Оплата за последние два месяца составила ноль. Поэтому отключение – это не решение Кабмина", – пояснил руководитель Минэнергоугля.

По словам Насалика, Украина по перетокам бесплатно передавала на оккупированную территорию Луганской области 4,5 млн кВт в сутки.

Министр заверил, что долговые обязательства предприятий, расположенных в оккупированной части Донецкой области, существенно меньше, чем в ОРЛО, поэтому их электроснабжение пока не остановлено.

Как сообщалось, украинские энергетики решили с 25 апреля прекратить поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области. В РФ заявили о готовности обеспечить электроснабжение ОРЛО в качестве "гуманитарной помощи".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщал, что задолженность Донецкой и Луганской областей за электроэнергию достигла, в общей сложности, 11 миллиардов гривень.