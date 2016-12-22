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В Минэнерго пообещали выплатить шахтерам долги по зарплате до нового года

22 декабря в 16:32

Утверждение Радой законопроекта №4744 позволит государству выделить дополнительные дотации для угледобывающих предприятий.

уголь, шахтеры, ugol, coal
Минэнерго пообещало заплатить шахтерам
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины погасит долги по заработной плате перед шахтерами до 1 января 2017 года, заявил глава Минэнерго Игорь Насалик.

Как сообщает "РБК-Украина", в ходе пресс-конференции министр указал, что в четверг депутаты Рады приняли законопроект о выделении дополнительных средств для государственных угледобывающих предприятий.

"Закон 4744 дал возможность полностью выполнить все обязательства перед шахтерами. Теперь можно с уверенностью сказать, что до 1 января 2017 года будут погашены все государственные обязательства перед шахтерами", –  заявил он.

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Законопроект №4744 "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" (относительно государственной поддержки государственных угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции") был принят Верховной Радой 22 декабря. За соответствующее решение проголосовали 253 депутата.

Принятый закон предусматривает дополнительное выделение 450 млн грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям.

В ноябре шахтеры государственной шахты №10 "Нововолынская" (Волынская область) объявили голодовку в знак протеста в связи с невыплатой заработной платы, задолженность по которой составляет три месяца.

По материалам: РБК-Украина
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Тэги государство шахтеры закон
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