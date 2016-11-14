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В Минэкономразвития насчитали семь миллионов граждан с субсидиями

14 ноября в 15:43

Средний размер субсидии составляет от одной до двух тысяч гривенm.

тарифы ЖКХ субсидия
В некоторых областях до сих пор существует проблема с оформлением субсидий
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Субсидии на оплату коммунальных услуг оформили уже около семи миллионов граждан Украины, сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Правительство отменило 110 млрд дотаций НАК "Нафтогаз", заменив на 50 млрд адресной субсидии гражданам. На сегодняшний день субсидии оформили около 7 млн украинцев", - сказал Кубив 14 ноября.

Он отметил, что средний размер субсидии составляет от одной до двух тысяч гривень.

Кубив также добавил, что в некоторых областях до сих пор существует проблема с оформлением субсидий.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что по состоянию на начало ноября жилищные субсидии уже оформили 6,4 млн украинских семей.

В июне министр социальной политики Андрей Рева прогнозировал, что количество получателей субсидий в Украине вырастет до 9 млн домохозяйств. Рева утверждал, что ближайшие 1,5-2 года количество получателей субсидий удержится на этом уровне - 9 млн домохозяйств из 15 млн, которые есть в Украине.

Как писала в своей статье в ZN.UA Юлия Самаева, люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - говорится в статье в "Сквозняк на полсотни миллиардов".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги субсидии Украина Кубив
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