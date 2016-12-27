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В МЭРТ ожидают роста гособоронзаказа на 10-20% в 2017 году

27 декабря в 17:19

Государственные заказчики завершают обработку своих заказов для предприятий ОПК на следуюший год.

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В 2017 году объем гособоронзаказа должен вырасти по меньшей мере на 10%
Василий Артюшенко, ZN.UA
В 2017 году объем государственного оборонного заказа Украины вырастет на 10-20% по сравнению с нынешним годом, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.

"Сейчас завершается обработка всеми государственными заказчиками, которые заказывают гособоронзаказ. Я думаю, это будет уровень больший, (чем в 2016 году – ред.), где-то 10-20% увеличения государственного оборонного заказа", – цитирует его лова УНИАН.

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В июле заместитель секретаря СНБО Украины Александр Литвиненко заявлял, что в ближайшее годы масштабное перевооружение украинской армии невозможно ввиду очень скромных финансовых возможностей Украины.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, проект государственного бюджета Украины на 2017 год будет предусматривать расходы на силовой блок в том же объеме, что и в текущем году – на уровне 5% от ВВП, в том числе на оборону – 3% ВВП.

Как сообщалось, государственный бюджет на 2017 год Верховная рада Украины приняла на ночном заседании 21 декабря. 

По материалам: УНИАН
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Тэги государство Украина оборона
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