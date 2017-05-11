В Кривом Роге остановили работу шахты Абрамовича

Шахтеры требуют повышения зарплаты.

Шахтеры Кривого Рога бастуют в шахтах, добиваясь повышения зарплаты Fesenko / Depositphotos

Администрация рудника "Евраз Сухая Балка" (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) остановила работу своих шахт для избежания ЧП, сообщили в пресс-службе "Евраз-Украина".

Отмечается, что около 300 горняков шахт "Юбилейная" и им. Фрунзе отказались подняться на поверхность, требуя повышения заработной платы.

"Забастовка угрожает работоспособности предприятия, есть риск травмирования людей. Поэтому приняли решение приостановить все виды работ, кроме необходимых", - пояснили в администрации предприятия.

Вчера администрация рудника встретилась с протестующими, руководители предприятия пообещали пересмотреть уровень заработной платы. Но на данный момент переговоры продолжаются, констатировали в пресс-службе.

Администрация "Евраз Сухая Балка" пообещала протестующим с 1 мая повысить зарплаты на 12%, однако горняки соглашаются на не менее 20% и последующее поэтапное повышение на 30% до августа. Они продолжают находиться на глубине 1,343 тыс. м.

Напомним, в Кривом Роге бастуют шахтеры трех предприятий – "Криворожского железорудного комбината" (КЖРК), ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" и рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка", требуя повышения зарплаты.

Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе.

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). Входит в группу Evraz (РФ).

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и Украине.

Мажоритарным акционером "Евраз Сухая Балка" (более 99% акций) является международный металлургический и горнодобывающий холдинг "Евраз", среди основных бенефициаров которого - российский миллиардер Роман Абрамович (владеет 31,03% акций).