В компании Ярославского подтвердили желание купить ОПЗ

Сейчас компания изучает особенности потенциальной сделки.

Ярославский все-таки присматривается к ОПЗ XSport.ua

Группа компаний DCH Александра Ярославского подтвердила, что бизнесмен планирует участвовать в приватизационном конкурсе на покупку ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ). В группе сообщили, что на покупку ОПЗ претендует Glenshee Holdings Ltd (Кипр).

"Компания Glenshee Holdings Ltd является одним из юридических лиц DCH. В настоящее время мы находимся на этапе оценки экономических и правовых особенностей возможной сделки по приобретению ОПЗ", – в DCH агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщалось, что в бюллетене Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, опубликованном 14 ноября, Glenshee Holdings сообщила о намерении купить 99,567% уставного капитала ОПЗ, предложенных к продаже Фондом госимущества Украины.

Также сообщалось, что интерес к покупке ОПЗ также проявляют компании, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским и народным депутатом Виталием Хомутынником.

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов).

Послушавшись зарубежных кредиторов, в частности МВФ и ЕБРР, правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза, до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн) и продлило срок приватизации завода.



Находящийся в госсобственности ОПЗ занимается производством химической продукции, а также перевалкой аммиака на морской транспорт. Предприятие в 2015 году получило чистую прибыль 211 млн грн против чистого убытка 270 млн грн годом ранее. Его чистый доход возрос в 2,1 раза – до 11,195 млрд грн.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".