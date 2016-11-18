Китай увеличивает импорт газа из-за отказа от использования угля

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В стране отказались от использования угля, позаботились об экологии и не смогли справиться с добычей собственного СПГ.

Китай станет закупать больше импортного газа для потребностей страны zucker / Depositphotos

Китай увеличивает импорт природного газа. Уже в январе-сентябре 2016 года темпы роста использования Китаем импортного газа достигли двузначной отметки в связи со снижением цен на его использование и ростом потребления.

Вторым фактором, оказавшим влияние на такой быстрый рост, стал отказ правительства Китая от использования угля в рамках программ по защите окружающей среды от вредных выбросов, сообщет аналитик SCI International Це Цзин.

За первые три квартала 2016 года импорт газа в Китае вырос на 16,7% - до 50,9 млрд кубометров, сообщает Государственная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC). Ежемесячно объем импорта увеличивался на 10%, за исключением июля и августа.

Третьей причиной роста импорта газа стало повышение нефтяных котировок в первом полугодии 2016 года, сделавших газ более конкурентоспособным по сравнению с углем.

По данным исследовательского подразделения China National Petroleum Corp. (CNPC), в период с 2015 по 2020 годы в Китае будут ежегодно потреблять 110 млрд кубометров газа. А в период с 2020 по 2025 – 160 млрд кубометров. Согласно другим экспертным оценкам, уже к 2020 году Китай будет ежегодно потреблять до 300 млрд кубометров голубого топлива.

В период с января по сентябрь 2016 года спрос на газ в Китае вырос на 7,1%. Тот же период в 2015 году отметился показателем в 2,5%, отметили в NDRC.

Четвертой причиной является низкий уровень добычи газа в самом Китае, считает Це Цзин. С января по сентябрь 2016 года прирост добычи газа внутри страны составил всего 1,6%. По словам аналитика SCI International Це Цзина, это самый низкий показатель с 2013 года.

За девять месяцев текущего года импорт газа в Китай вырос на 27% - до 17,92 млн кубометров, сообщают сотрудники таможни КНР. С января по сентябрь 2015 года этот показатель снизился на 4%, добавили там.

За сентябрь 2016 года в страну поставлено рекордное, по сравнению с январем 2014 года, количество сжиженного природного газа – 2,52 млн кубометров.

Напомним, ранее в Китае начали строительство первой в стране плавучей атомной электростанции. Также Китай инициировал создание зоны свободной торговли с Украиной и возрождение "Шелкового пути" с рядом стран Азии.