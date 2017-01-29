В "Киевэнерго" рассказали о проблемах при снятии показаний с теплосчетчиков в присутствии клиентов

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В январе компания попробует собрать показания со всех тепловых счетчиков столицы своими силами, без привлечения сторонних организаций.

В "Киевэнерго" утверждают, что позволяют жильцам присутствовать при снятии показаний с тепловых счетчиков КГГА

Компания "" еще в прошлом году предусмотрела для клиентов возможность лично присустсвовать при снятии ее сотрудниками показаний с тепловых счетчиков, хотя данная система пока работает не идеально, заявил коммерческий директор ПАО "Киевэнерго" Евгений Бушма.

В интервью для ZN.UA представитель компании указал, что на работу данноо механизма очень серьезно влияет человеческий фактор.

"Клиенты "Киевэнерго" могут присутствовать при снятии показаний нашими сотрудниками, и во многих домах это происходит. Видя сбои в этой системе (инспектор опоздал на назначенное время, потому что в предыдущем доме долго искал начальника ЖЭО, у которого ключи от подавала, клиент не успел подъехать к назначенному времени… такое действительно бывает), мы ее корректируем. Уже в скором времени вы увидите результаты. Но пока этот процесс не автоматизирован, человеческий фактор будет влиять и на отношение к нам жителей столицы", - от метил он.

По словам Бушмы, иногда с жильцами домов возникают проблемы, потому что у них нет четкого представительства.

"Бывают случаи, когда присутствовать при снятии показаний хотят слишком многие жители дома, и они просто элементарно не поместятся в помещении, где установлен прибор учета. В таких случаях мы просим присутствовать уполномоченных жильцами лиц, чтобы иметь возможность нормально работать. В домах, где созданы ОСМД, это сделать проще, но в большинстве домов, где нет четкого представительства жильцов, иногда возникают проблемы", - рассказал представитель компании.

Он также сообщил, что в январе "Киевэнерго" решила отказаться от услуг сторонних организаций по снятию показаний и попробует успеть снять данные со всех счетчиков своими силами и выставить платежи клиентам в начале февраля.

"Из почти 9800 домовых счетчиков мы можем дистанционно считать данные при помощи установленных модемов в 3200 домах. Это 35% приборов учета, состоящих на коммерческом учете "Киевэнерго". Еще 65% надо обойти физически. И далеко не всегда мы имеем своевременный доступ к подвалам или другим помещениям, где расположены приборы учета, поэтому приходится тратить времени больше, чем предусмотрено графиком", - рассказал Бушма.

Ранее сообщалось, что в декабрьских платежных квитанциях "Киевэнерго" за теплоснабжение учтено потребление не только за декабрь, но также и за последние дни ноября.

Подробнее о теплотарифах и механизме их начисления, особенностях учета теплопотребления и проблемах централизованного теплоснабжения в Киеве читайте в интервью Евгения Бушмы ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".