В Киеве после реконструкции открылся ЦУМ

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Некоторые магазины универмага уже открылись.

В Киеве открылся ЦУМ

В Киеве после трехлетней реконструкции состоялось открытие центрального универмага столицы.

Некоторые магазины уже открылись. Площади, которые еще не сдали в аренду, использовали для разнообразных творческих экспозиций, передает "УНИАН".

На первом этаже разместилась выставка работ украинских ювелиров, на третьем - выставка об истории украинской моды 1940-1980-х годов, на пятом этаже действует выставка керамики из разных уголков страны. На минус первом этаже можно ознакомиться с фотовыставкой о реконструкции ЦУМа с 2014 до 2016 года.

ЦУМ планирует стать одним из ключевых торговых объектов Киева, как это произошло с главными универмагами Берлина, Лондона и Парижа. В нем будет создано около 2 тысяч рабочих мест.

Как сообщалось, компания "Столичный ЦУМ", которая с 2011 года принадлежит компании "Эста Холдинг" миллиардера Рината Ахметова, арендует участок земли на Крещатике в десятки раз дешевле рыночной цены.

Такой вывод сделали журналисты программы "Схемы", совместного проекта "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший", проанализировав цены на недвижимость в центре Киева.