В Кабмине предварительно одобрили отмену госрегулирования цен на продукты питания с 1 октября

Цены на ряд продуктов могут освободить от чрезмерного внимания со стороны государства уже с января 2017 года.

Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики одобрил реализацию пилотного проекта, предусматривающего временную отмену с 1 октября административного регулирования цен на продукты питания. Теперь документ в ближайшее время будет вынесен на одобрение Кабинета министров.

Пилотный проект предусматривает временную отмену с 1 октября административного регулирования цен на продукты питания. "Это нужно для того, чтобы оценить, как вмешательство государства влияет на ценообразование", - отмечают в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ).

В течение трех месяцев будет изучаться динамика цен, и по результатам мониторинга будет принято решение об отмене, ограничении или возобновлении такого регулирования.

Как отметили в МЭРТ, предыдущие исследования показывают, что административное регулирование цен неэффективно. А цены на продукты, которые искусственно регулируются, растут в среднем на 20% быстрее, чем цены на остальные продукты.

"В условиях свободной конкуренции бизнес вынужден предлагать лучшую цену и для этого вовсе не требуется вмешательство государства. Наоборот - такое вмешательство приносит только вред, оно искажает конкуренцию, ограничивает доступ на рынок, провоцирует рост цен и создает возможности для злоупотреблений", - отметил замминистра Максим Нефедов.

По его словам, регулирование цен не выполняет главную свою задачу - защиту социально уязвимых слоев населения: "Впервые за последние 15 лет правительство решилось сделать шаг навстречу бизнесу и избавиться от уродливого советского атавизма в виде госрегулирования це"н.

"Пилотный проект позволит наглядно продемонстрировать, что рынок держит цены в соответствии со спросом, а не через принудительное госрегулирование", - отмеитл Нефедов.

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