В Кабмине пообещали не повышать пенсионный возраст в ближайшие 10 лет

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Повышать пенсионный возраст при средней продолжительности жизни в 65 лет нельзя, заявил вице-премьер.

Вице-премьер Розенко рассказал, когда в Украине вырастет продолжительность жизни kmu.gov.ua

Повышение пенсионного возраста в Украине можно будет обсуждать только после увеличения продолжительности жизни украинских граждан, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко 4 ноября.

"О повышении пенсионного возраста для украинцев можно будет говорить тогда, когда повысится качество и продолжительность их жизни. Ведь сейчас средний возраст мужчин у нас составляет 65 лет, поэтому нельзя давать пенсию человеку только перед смертью", - цитирует "Укринформ" заявление вице-премьера во Львове.

По словам Розенко, в течение следующих 10 лет Кабмин будет улучшать стандарты жизни (в первую очередь – в части медобслуживания), что позволит ощутимо увеличить среднюю продолжительность жизни в Украине.

"Вот тогда можно будет дискутировать относительно увеличения пенсионного возраста", - резюмировал вице-премьер.

Ранее Украина и МВФ не могли согласовать окончательный текст обновленного меморандума из-за жесткого обязательства относительно повышения пенсионного возраста для украинцев.

Социолог Лидия Ткаченко в своей статье для ZN.UA писала, что дальнейшее повышение пенсионного возраста (например, до 65 лет — это современный европейский стандарт) может стартовать с 2022 г., когда закончится повышение пенсионного возраста для женщин, начатое в 2011-м.

Подробнее о пенсионной реформе читайте в статье Лидии Ткаченко "Параметры или структура: что менять в пенсионной системе?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".