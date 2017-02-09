В Кабмине обсудили создание Службы финансовых расследований

Нацполиция, СБУ, ГПУ, Минюст и ГФС согласились выработать общую с Минфином позицию по законопроекту.
"Все участники подтвердили необходимость создания единого нового органа, который ликвидирует дублирование функций – это четкая позиция премьера", – сообщил министра финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook вечером в четверг, 9 февраля.
По словам главы Минфина, участники встречи договорились к понедельнику подготовить предложения о распределении подследственности между органами, во вторник – определиться с численностью и согласовать механизмы взаимодействия. Остальные разногласия руководители ведомств должны устранить к концу следующей недели.
Как сообщалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты по ошибке поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и изъятии соответствующего раздела из Налогового кодекса с 1 января.
В связи с этим министр финансов Александр Данилюк пообещал инициировать принятие закона о создании финансовой полиции в ближайшее время.
В то же время руководство ГФС заявило, что налоговая милиция будет работать до тех пор, пока не будт создан орган, который ее заменит, сославшись на разъяснения председателя парламентского комитета комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.ZN.UA