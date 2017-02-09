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В Кабмине обсудили создание Службы финансовых расследований

9 февраля в 21:34

Нацполиция, СБУ, ГПУ, Минюст и ГФС согласились выработать общую с Минфином позицию по законопроекту.

Александр Данилюк
По словам Данилюка, Минюст, Мінфін, ГПУ, СБУ, ГФС и Нацполиция договорились устранить разногласия к концу следующей недели
Правительственный портал
В четверг, 9 февраля, в Кабинете министров состоялось первое заседание рабочей группы из представителей Минфина, Минюста, ГПУ, СБУ, ГФС и Нацполиции , которые должны выработать единую позицию по вопросу создания Службы финансовых расследований вместо ликвидированной налоговой милиции.

"Все участники подтвердили необходимость создания единого нового органа, который ликвидирует дублирование функций – это четкая позиция премьера", – сообщил министра финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook вечером в четверг, 9 февраля.

По словам главы Минфина, участники встречи договорились к понедельнику подготовить предложения о распределении подследственности между органами, во вторник определиться с численностью и согласовать механизмы взаимодействия. Остальные разногласия руководители ведомств должны устранить к концу следующей недели.

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Как сообщалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты по ошибке поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и изъятии соответствующего раздела из Налогового кодекса с 1 января.

В связи с этим министр финансов Александр Данилюк пообещал инициировать принятие закона о создании финансовой полиции в ближайшее время.

В то же время руководство ГФС заявило, что налоговая милиция будет работать до тех пор, пока не будт создан орган, который ее заменит, сославшись на разъяснения председателя парламентского комитета комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.

По материалам: ZN.UA
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Тэги налоговая милиция ГФС Данилюк Минфин Кабмин
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