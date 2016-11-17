В Индии запретили менять более 30 долларов за раз

В стране проводится денежная реформа, включающая в себя ужесточение контроля обмена валют.

Обменять доллары в Индии стало трудней Pixabay

Правительство Индии ужесточило обмен валют, в результате чего один человек за один раз может обменять только 2 тысячи рупий (примерно 30 долларов). Ранее за один раз можно было обменять до 4 тысяч

На прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о решении правительства вывести из оборота крупные купюры номиналом в 500 и 1000 рупий. Данное решение было принято правительством Индии в рамках программы борьбы с коррупцией.

Эксперты считают теневой индийский рынок довольно крупным – купюры в 500 и 1000 рупий составляют 85% денежного оборота страны. Принуждая людей к сдаче крупных купюр, власти надеются вывести из тени нечестных предпринимателей и "засветить" доходы, полученные нелегальным путем.

Несмотря на плюсы данного решения, оно уже нанесло существенный удар по розничным торговцам, привыкшим к работе с наличными средствами, а также людям среднего достатка. В панике люди бросились к банкоматам, чтобы снять наличные. Властям страны пришлось установить ограничение на снятие денежных средств со счетов. Так, жители Индии смогут снять 10 тысяч рупий в сутки и 24 тысячи рупий (около 350 долларов) в неделю. Исключением стали фермеры и будущие молодожены: готовящимся к свадьбе семьям, разрешили снимать за один раз до 250 тысяч рупий.

Напомним, ранее избранный на пост премьер-министра страны Нарендра Моди обещал Индии смену курса. Реформы, проводимые правительством страны, подтверждают слова премьер-министра.