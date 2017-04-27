В I квартале госбюджет выполнен с дефицитом 10 млрд грн

Дефицит бюджета сократился почти на 8%.

Госбюджет снова выполнен с дефицитом telegraf.com.ua Государственный бюджет Украины в первом квартале выполнен с дефицитом на уровне 9,74 млрд грн, что на 7,8% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года - 10,57 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба, пишет liga.net.

Доходы госбюджета за этот период составили 174,76 млрд грн, расходы - 184,556 млрд грн.



Сводный бюджет за январь-март выполнен с профицитом на уровне около 4 млрд грн, что на 3,6% выше профицита за аналогичный период прошлого года - 3,87 млрд грн.



Доходы сводного бюджета составили 220,49 млрд грн, расходы - 216,53 млрд грн.

Напомним, что в 2017 году на покрытие дефицита Пенсионного фонда в госбюджете предусмотрено 141,3 млрд грн.

Сообщалось, что госбюджет на 2016 год не выполнен как по доходам, так и по расходам. Темпы роста государственного долга почти в 10 раз превышают темпы роста реального валового внутреннего продукта.