В Госгеонедра прекращение спецразрешений "Черноморнефтегаза", которые выступают доказательствами в деле против РФ, обосновали задолженностью по ренте

"Черноморнефтегаз" задолжало государству более 23 млн грн рентной платы

Госгеонедра направила «Черноморнефтегаз» в ДФС ТАСС

Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действия специальных разрешений на месторождения Штормовое и Одесское ПАО "ГАО Черноморнефтегаз" за долг по рентной плате в сумме более 23 млн грн. Говорится в релизе регулятора.

Отмечается, что Государственная фискальная служба внесла представление в Службы о приостановлении действия спецразрешений через задолженность "Черноморнефтегаза" по рентной плате. В свою очередь, Госгеонедра была обязана приостановить действие спецразрешений.

Ранее Госгеонедра предоставила предприятию 30 дней для устранения нарушения. Однако, недропользователь не воспользовался предоставленным сроком.

"В соответствии с действующим законодательством Госгеонедра обязана отреагировать на представление фискальной службы по задолженности любого недропользователя. Долг перед государством "Черноморнефтегаза" составляет свыше 23 млн грн. В свое время Служба дала 30 дней на устранение нарушений. Компания этим правом не воспользовалось. Теперь мы вынуждены остановить действие спецразрешений. Надеюсь, что это временные меры", - объясняет руководитель Госгеонедр Николай Бояркин.

В Службе подчеркивают, что об аннулировании спецразрешений не говорится.

"Для разрешения ситуации "Черноморнефтегазу" необходимо обратиться к фискальной службы. После достижения компромисса, ГФС направляет нам письмо об отсутствии задолженности и мы сразу же поставим вопрос о возобновлении действия спецразрешений. Способ их обновления, предусмотренный законом, который один для всех", - отмечает Бояркин.

Напомним, остановка Госгеонедра действия спецразрешений "Черноморнефтегаза" на добычу газа с месторождений Одесское и Штормовое в Черном море, которые были захвачены одновременно с оккупацией Крыма, усилит позицию РФ в арбитражном трибунале относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву. Организационное заседание трибунала по делу назначено на 12 мая.

Ранее председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова сообщала ZN.UA, что предприятие "Черноморнефтегаз", мощности которого были захвачены Россией при аннексии Крыма, за год сумело добыть на 15 скважинах Одесского месторождения в 10 раз меньше топлива, чем планировалось.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в комментарии ZN.UA сообщала, что проведение организационного слушания в арбитраже по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву назначено на 12 мая.

В сентябре прошлого года Министерство иностранных дел Украины официально направило МИД РФ уведомление об арбитраже и исковое заявление об инициировании арбитражного разбирательства в соответствии с приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

При помощи арбитража Украина стремится остановить нарушения Российской Федерацией положений Конвенции, а также обеспечить защиту своих прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, включая права Украины на природные ресурсы континентального шельфа Крыму.