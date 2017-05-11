В госбюджете США на 2018 год предусмотрят выделение помощи Украине

Российскую агрессию необходимо остановить – Конгресс США.

США продолжат финансово поддерживать Украину Правительство США намерено предусмотреть в государственном бюджете на 2018 год выделение финансовой помощи Украине, заявил глава Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

"То, что происходит в Украине, влияет на весь мир. Если мы не остановим мистера Путина и российскую агрессию здесь (в Украине – ред.), то она распространится повсюду", - сказал Маккол в ходе встречи делегации членов Конгресса США с премьер-министром Украины.

Он отметил, что США поддерживают Украину с самого начала агрессии России и готовы продолжать поддержку, в том числе и материально и в вопросах поставки летального и нелетального вооружения.

"Мы будем рассматривать выделение бюджетных ассигнований этому региону в 2018 году", - сказал Маккол.

Напомним, президент США Дональд Трамп 5 мая подписал проект закона о государственном бюджете США на 2017 финансовый год, в котором предусмотрено $ 560 млн финансовой помощи Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к нормандскому формату.