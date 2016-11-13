В Геническе опровергли поставки газа из оккупированного Крыма

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Информация российских СМИ о поставках газа в город из окупированного Крыма является провокацией.

Геническ не получает газ от Крыма utg.ua

Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев называет провокацией поручение руководства РФ помочь г. Геническ Херсонской области с поставками газа из оккупированного Крыма.

"Вот эти все провокации… я просто смотрел специально ролики, которые показывают, где Путин якобы дает поручение. Все эти ролики - монтажные, постановочные, потому что на сегодняшний день у Крыма у самих нет газа… Они, вместо того, чтобы свои проблемы решать, пытаются постановочные такие (ситуации – ред.) создавать с использованием президента РФ для того, чтобы отвлечь (внимание – ред.) от своих проблем, а не решать их", - сказал Гордеев в эфире телеканала "112" в воскресенье, 13 ноября.

"У нас действительно есть ситуация с поставками газа в Генический район. Но в мае этого года мы, зная о возможных провокациях... мы разработали ряд мер. И в целом, если будет где-то проблема с нагрузками в морозный период, то это будут незначительные трудности у людей, которые там проживают", - убежден глава области.

По его словам, объекты социальной сферы переориентированы на возможное применение альтернативных источников отопления, а частному сектору было предложено иметь твердотопливные котлы, чтобы в случае нагрузки они могли их использовать. А.Гордеев также сообщил, что до конца ноября будут отработаны два варианта решения проблемы с поставками газа в Генический район, и их отправят на рассмотрение премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Глава Херсонской ОГА также заверил, что в Геническом районе в настоящее время достаточно газа для обеспечения потребностей всех потребителей; газ подается из собственных скважин на Арабатской стрелке. "На сегодня мы имеем на скважинах неиспользованные объемы добытого газа и достаточные запасы в месторождении, чтобы уверенно встретить зиму. Мощность этих скважин позволяет нам длительное время выдерживать 20-градусные морозы, а дальше включается схема отопления частного сектора твердым топливом с сохранением централизованного отопления объектов социальной сферы и многоэтажек Геническа", - рассказал глава обладминистрации.

При этом, по словам Гордеева, из-за отсутствия в Крыму электро- и газоснабжения как со стороны "материковой" Украины, так и со стороны РФ, полуострову грозит гуманитарная катастрофа.

Накануне сообщалось, что Путин снова "озаботился" поставками газа в украинский Геническ.

Аналогичный скандал вокруг ситуации с газоснабжением Геническа возник в начале 2016 года. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что мэр Геническа обратился к РФ с просьбой о поставках в связи с холодами, и что Путин рассмотрел это обращение и, "исходя из гуманитарных соображений", поручил проработать вопрос о возможности поставок газа в Геническ. Позже стало известно о том, что мэр Геническа опроверг свое "обращение к Путину" с просьбой начать поставки газа.