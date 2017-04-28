В "Газпроме" прогнозируют существенный рост экспортных цен на газ в 2017 году

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Также ожидают рост объемов экспорта газа.

«Газпром» надеется на погодные условия gazprom.ru Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены газа в 2017 году до $ 180-190 за тыс кубометров, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Для сравнения, в 2016 году средняя цена поставок в Европу составила $ 167 за 1 тыс. куб. м. Средневзвешенная цена реализации газа в страны СНГ и Балтии группой "Газпром" в 2016 году составила $ 151,99.

Он сообщил также, что из-за погоды, а также низкого уровня заполненности европейских ПХГ "Газпром" ожидает, что может увеличить объем экспорта в 2017 году.

Медведев отметил, что сейчас цены чуть больше 50% контрактов "Газпрома" привязаны к споту и к гибридному механизму ценообразования (спот + нефтепродуктовая привязка).

"И это дает нам естественное хеджирование. Наши объемные прогнозы - мы в них уверены, потому что в наших контрактах независимо от системы ценообразования остается правило take-or-pay. И более того, при спотовой системе ценообразования take-or-pay составляет 100%", - сказал он.

По словам зампреда правления "Газпрома", выручка "Газпрома" от экспорта газа в текущем году может вырасти до $ 35 млрд с $ 30 млрд в прошлом году.

Ранее сообщалось, что "Газпром" продолжит транзитные поставки газа в Европу через территорию Украины и после того, как в 2020 году истечет срок действия договора о транзите, но объемы при этом значительно сократятся.