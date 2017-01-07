В "Газпроме" отчитались о рекордных поставках газа по "Северному потоку"

В данный момент объем загрузки "Северного потока" в пересчете на год превышает проектные объемы газопровода на 10%.
"В условиях повышенного спроса на газ в Европе "Газпром" три дня подряд — 4, 5 и 6 января — фиксирует новый рекордный объем поставки газа по "Северному потоку" — 165,2 миллиона кубических метров в сутки", - цитирует "Прайм" сообщение пресс-службы компании.
Отмечается, что с начала 2017 года суточный объем экспорта газа вырос. 1 января он достиг показателя в 160,75 млн куб. м., а затем планомерно увеличивался.
"2, 3 и 4 января этот показатель ежедневно увеличивался — поставки составили, соответственно, 161, 163,1 и 165,2 миллиона кубических метров в сутки", - говорится в сообщении.
Указывается, что в данный момент объем загрузки "Северного потока" в пересчете на год превышает проектные объемы газопровода на 10%.
В конце 2016 года "Газпром" снизил на 9% давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины.
Подробно об украинской ГТС и транзите российского газа читайте в статье ZN.UA "Транзит и реверс: скованные одной цепью?"Прайм