В "Газпроме" отчитались о рекордных поставках газа по "Северному потоку"

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В данный момент объем загрузки "Северного потока" в пересчете на год превышает проектные объемы газопровода на 10%.

Российский "Северный поток" работает на всю мощность gazprom.ru

Российский "" три дня подряд фиксирует рекордные объемы поставок газа по "Северному потоку", которые достигли показателя в 165,2 млн куб. м. в сутки.

"В условиях повышенного спроса на газ в Европе "Газпром" три дня подряд — 4, 5 и 6 января — фиксирует новый рекордный объем поставки газа по "Северному потоку" — 165,2 миллиона кубических метров в сутки", - цитирует "Прайм" сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что с начала 2017 года суточный объем экспорта газа вырос. 1 января он достиг показателя в 160,75 млн куб. м., а затем планомерно увеличивался.

"2, 3 и 4 января этот показатель ежедневно увеличивался — поставки составили, соответственно, 161, 163,1 и 165,2 миллиона кубических метров в сутки", - говорится в сообщении.

Указывается, что в данный момент объем загрузки "Северного потока" в пересчете на год превышает проектные объемы газопровода на 10%.

В конце 2016 года "Газпром" снизил на 9% давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Подробно об украинской ГТС и транзите российского газа читайте в статье ZN.UA "Транзит и реверс: скованные одной цепью?"