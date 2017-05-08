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В "Газпроме" отчитались о начале строительства "Турецкого потока"

8 мая в 09:58

Работы по укладке осуществляет судно Audacia компании Allseas.

Турецкий поток1
Строительство "Турецкого потока" началось
У российского побережья 7 мая началось строительство газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении пресс-службы российского "Газпрома".

Отмечается, что укладку осуществляет судно Audacia компании Allseas, которая выступает подрядчиком строительства обеих ниток морского участка газопровода. Строительство газопровода в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

По словам председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, проект реализуется в соответствии с планом и будет завершен к концу 2019 года.

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Напомним, что в феврале президент Путин подписал закон о ратификации соглашения РФ и Турции о строительстве газопровода "Турецкий поток".

Ранее экс-посол Украины в Турецкой Республике Сергей Корсунский в статье для ZN.UA писал, что соглашение о создании газопровода "Турецкий поток", достигнутое между Турцией и РФ, не гарантирует скорого начала строительных работ, а тем более – его запуска к концу 2019 года, на который рассчитывают в "Газпроме".

Напомним, 10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток". 2 декабря соглашении было ратифицировано парламентом Турции.

Российский "Газпром" и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" еще 1 декабря 2014 года. Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.

Читайте о перспективах создания "Турецкого потока", а также о политических последствиях продажи части российской "Роснефти" иностранцам в статье Сергея Корсунского "Швейцарский прорыв Кремля" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция Россия Газпром
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